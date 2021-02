Borsa Milano poco mossa. Chiusura stabile per il resto dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che si sono mossi all'insegna della cautela assieme a Wall Street. in assenza anche di alcuni importanti mercato asiatici come Tokyo e le borse cinesi che sono rimasti chiusi per festività. A Wall Street, si muove vicino alla parità anche l'Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,45%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,32%.In discesa lo, che retrocede a quota +91 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,45%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,77%, piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazion.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.426 punti. In frazionale progresso il(+0,4%); come pure, poco sopra la parità il(+0,36%).(+2,99%),(+1,40%) e(+0,86%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica i comparti(-2,67%),(-2,23%) e(-1,91%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,63%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,45%.avanza dell'1,73%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,53%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,16%.scende dell'1,82%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.di Milano,(+7,69%),(+7,42%),(+5,66%) e(+4,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -4,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,74%.Affonda, con un ribasso del 2,31%.Crolla, con una flessione del 2,24%.