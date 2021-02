Caso Premium, Mediaset-Vivendi: tribunale si riserva di decidere

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - Come da attese,oggi al Tribunale di Milano sul casoAl termineper laintentata daper il mancato acquisto dinel 2016, e la successiva scalata dei francesi alsi sonoL’inizio del processo risale, quando Mediaset si è rivolto al tribunale di Milano per chiedere tre miliardi di euro di risarcimento danni a Vivendi per il mancato rispetto da parte del gruppo francese (che fa capo a Vincent Bollorè) del contratto siglato nell’aprile 2016 che prevedeva il passaggio della proprietà dellacontesta al gruppo francese la disdetta degli accordi siglati ad aprile 2016 e il successivo tentativo di scalata ostile, che ha portato il gruppo parigino a costruire una quota del 29% nel capitale di Mediaset.ha sempre sostenuto di aver agito legittimamente, giustificando la richiesta di modificare l'accordo originario tra i due gruppi riguardante l'acquisto dicon l'infondatezza delle previsioni relative all'andamento del business della pay-tv.L'accordo, che prevedeva uno scambio azionario tra i due gruppi, era stato indicato come ilnell'ambito di un progetto di creazione di una media company delin grado di competere con i giganti dello streaming.Oggi, davanti al collegio composto dal presidentee dai giudicila lunga udienzasi è tenuta in presenza, come voleva ilmentre gli avvocati dei francesi avevano proposto che si tenesse daI tempi per una decisione potrebbero, con le future relazioni tra le parti dettate ancheper la scalata al Biscione, il procedimento dell'Antitrust dopo l'emendamento dettoe l'assemblea del gruppo televisivo