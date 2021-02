CFT, OPA ATS non rientra in applicabilità golden power

CFT

(Teleborsa) - L' OPA volontaria promossa da ATS Automation Holdings Italy sulla totalità delle azioni ordinarie"non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa sul golden power" in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale e delle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.Lo rende noto ATS annunciando quanto comunicato dallaalla stessa ATS. Pertanto - si legge nella nota - "la Condizione Golden Power risulta avverata".Il, concordato con Consob che ha dato il via libera la scorsa settimana all'OPA , ha avuto inizio l'8 febbraio e terminerà alle ore 17.30 del giorno 12 marzo 2021, estremi inclusi (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti).Ilper ciascuna azione ordinaria, a voto multiplo e speciale dell'Emittente portata in adesione all'Offerta, sarà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 19 marzo 2021 (salvo proroghe, in conformità alla normativa applicabile).