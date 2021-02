Coronavirus, nuova mappa colori UE: Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano 12.956) a fronte di oltretra antigenici e tamponi molecolari con unche sale aldal 4,1% di ieriÈ quanto riferisce il Ministero della Salute nel bollettino di oggi, giovedì 11 febbraio. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.683.403. Ancora alto il numero dei morti:per un totale di 92.729 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.salgono a 2.185.655 (+19.838). I casi attualmente positivi sono 405.019 (-5.092), di cui 18.942 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.126. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è laI vaccinati in totale sonoIntanto,si aggiungono acome aree ad alta incidenza dei contagi Covid, mentre esce ilnell'ultima mappa aggiornata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattieNe, il rosso scuro continua a colorare quasi tutta la Penisola iberica (Spagna e Portogallo), il sud della Francia, le regioni slovene al confine con l'Italia, la Repubblica ceca e le aree limitrofe della Slovacchia, Lettonia ed Estonia, la Svezia meridionale.