Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,42%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.901 punti.In moderato rialzo il(+0,25%); poco sotto la parità l'(-0,26%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,91%),(-0,94%) e(-0,71%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,34%),(+1,93%),(+1,32%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,92%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,89%.Sensibili perdite per, in calo del 2,03%.In apnea, che arretra dell'1,41%.Tra i(+7,45%),(+6,92%),(+6,79%) e(+5,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,96%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,67%.Affonda, con un ribasso del 2,99%.