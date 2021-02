Fiera Milano, il calendario finanziario del 2021

Illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi

(Teleborsa) -ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Approvazione dei risultati preconsuntivi relativi all’esercizio 2020 e del piano industriale 2021-2025Appuntamento: Presentazione agli investitori del piano industriale 2021-2025, in modalità virtuale.CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021