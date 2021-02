Intesa Sp, prosegue crescita industria alimentare italiana

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Neli distrettiitaliani continuano ilgià intrapreso nella prima metà dell’anno, realizzando nel complesso oltredi(corrispondenti a una crescita del% rispetto allo stesso periodo del 2019).E' quanto emerge dal "Monitor dei Distretti Agro-alimentari", realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche disottolineando che "si tratta ancora una volta di, che mai avevano superato i 5 miliardi nel trimestre estivo; inoltre confermano ancora una volta il loro carattere anticiclico nel confronto con gli altri distretti manifatturieri monitorati, che hanno chiuso il terzo trimestre con unaIl progresso registrato nel terzo trimestre - si legge - "si aggiunge quindi alportando il bilancio dei primi nove mesi dell’anno in positivo per oltre 430 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 (+3,1% tendenziale), mentre gli altri distretti manifatturieri lasciano sul terreno circa un quinto delle esportazioni realizzate nei primi nove mesi del 2019 (- 19,3%)".anche rispetto al totale delle esportazioni agro-alimentari italiane (di cui i distretti rappresentano il 45% in termini di valori esportati), che registrano un +0,8% nel terzo trimestre e un +0,7% cumulato nei primi nove mesi dell’annoTra le filiere monitorate,mostra segnali di recupero nel trimestre estivo, in concomitanza con l’allentamento, sia in Italia che all’estero, delle misure restrittive intraprese per limitare la diffusione del covid.Il maggior contributo allaviene, anche nel terzo trimestre (come già nei due periodi precedenti), da parte della filiera dellail cui successo sui mercati internazionali non accenna ad arrestarsi: +4,1% nel terzo trimestre, che sommato ai forti progressi dei mesi precedenti porta il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a sfiorare i dieci punti percentuali(+9,9% tendenziale): lo sprint del terzo trimestre (+8,6%) porta a registrare una crescita del 5% nei primi nove mesi dell’annoLuci e ombre nella filiera delleche nel complesso chiude il trimestre con un +1,8% tendenziale (+0,7% nel periodo gennaio-settembre).Continua invece la contrazione già realizzata nel secondo trimestre per la filiera delcon un ripiegamento del 5,8% nel trimestre, che porta il bilancio dei nove mesi a -4,3%. Infine, si segnala il, determinato principalmente dall’andamento del distretto dell’Olio Toscano, che da solo rappresenta circa il 70% degli importi esportati della filiera e che cresce del 3,8% nel trimestre (+9,4% nei primi nove mesi)