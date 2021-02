L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+1,41%), giornata euforica per Exprivia

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

Exprivia

Esprinet

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 128.263,1 in guadagno dell'1,41%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 788, dopo aver avviato la seduta a 779.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, bene, con un rialzo dell'1,55%.Tra le azioni del, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,92%.Tra ledi Piazza Affari, brilla, che passa di mano con un aumento del 5,26%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,16%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,34%.