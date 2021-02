Mastercard consentirà ai commercianti di accettare criptovalute entro fine anno

Mastercard

(Teleborsa) -ha annunciato che consentirà ai commercianti dientro fine anno, senza la necessità di convertirle in valute tradizionali. "La nostra filosofia sulle criptovalute è semplice: si tratta di una scelta - ha scritto sul blog dell'azienda, vicepresidente per digital asset e blockchain -. Ma siamo qui per consentire a clienti, commercianti e aziende di spostare le criptovalute come vogliono".Mastercard offre già ai suoi clienti di effettuare transazioni utilizzando le loro criptovalute, ma le cryptocurrency non fluiscono attraverso la rete di Mastercard, poiché le valute digitali vengono convertite in valute tradizionali e quindi trasmettesse a Mastercard. Passando a supportare direttamente alcune criptovalute, Mastercard ", consentendo a consumatori e commercianti di evitare di dover convertire avanti e indietro valute digitali e tradizionali per effettuare acquisti", ha sottolineato Dhamodharan.Mastercard ha specificato chesulla sua rete, sottolinenando che molte delle centinaia di valute digitali in circolazione devono ancora rafforzare le loro misure di conformità. L'azienda cercherà criptovalute chedei consumatori e "di cui le persone hanno bisogno in un veicolo per la spesa, non per gli investimenti".