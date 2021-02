Poco mosso il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,2%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 3.910 punti, sui livelli della vigilia.Poco sotto la parità il(-0,23%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,16%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,84%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -0,94%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,22%),(+1,91%),(+1,76%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,01%),(+3,61%),(+3,51%) e(+3,42%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,91%.Crolla, con una flessione del 5,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,55%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,60%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 750K unità; preced. 779K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 80,7 punti; preced. 79 punti)14:30: Empire State Index (preced. 3,5 punti)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,5%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.