Spazio, anche la sonda cinese Tianwen-1 su Marte

(Teleborsa) - Anche laè entrata nell’, meno di 24 ore dopo quella emiratina. La Cina è così riuscita a raggiungere il Pianeta Rosso al secondo tentativo.La missione Tianwen-1 èche a maggio saranno fatti sbarcare sulla superficie del pianeta per studiarla con il supporto di 13 strumenti scientifici. La missione Tianwen-1, il cui nome significa "ricerca della verità celeste", era stataapprofittando della finestra temporale in cui Marte si trovava in posizione favorevole rispetto alla Terra (evento che si verifica ogni 26 mesi): per questo motivo Tianwen era partita adalla sondae dalla missione, attesa sul Pianeta Rosso il 18 febbraio.L'orbiter della missione Tianwen-1 dovrebbe rimanere, mentre il rover a energia solare dovrebbe funzionare per circa 90 giorni.