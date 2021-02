USA, Powell lancia l'allarme lavoro. Fed continuerà a sostenere l'economia

(Teleborsa) - Il, dipinge un difficile quadro del mercato del lavoro americano e avverte sui rischi al ribasso che gravano sull'economia a stelle e strisce, assicurando ilper aiutare la ripresa e promuovere l'occupazione.Intervenendo all'Economic Club di New York, il banchiere spiega chee che il ritorno alla piena occupazione "non sarà facile", sottolineando che il tasso di disoccupazione reale in gennaio è vicino al 10%, non al 6,3% come indicato dalle statistiche ufficiali.Una- aggiunge Powell - per un ritorno alla normalità dell'economia in cui i lavoratori possono trovare un'occupazione.- avverte il governatore - e per favorirne la ripresa "c'è bisogno di uno sforzo collettivo che va al di là di una politica monetaria accomodante". Il Presidente della Fed non entra nel merito dell'entità del programma di stimoli, ma si limita a spiegare che la politica di bilancio è stata finora essenziale negli sforzi per la ripresa e continua ancora ad esserlo.