CDP, finanziamento da 5 milioni di euro per il Gruppo AMA

(Teleborsa) -ha deciso di supportare con un finanziamento diil piano di investimenti funzionale alla crescita all’estero del, azienda attiva nella fornitura di componenti per l’allestimento e la manutenzione di veicoli a lenta movimentazione, macchine agricole e per la cura del verde."Le risorse messe a disposizione da CDP consentiranno di accelerare la crescita dimensionale del Gruppo AMA nei Paesi in via di sviluppo, in particolare, attraverso il potenziamento dell’unità produttiva in Bosnia, che vede anche la partecipazione di minoranza nel capitale da parte di SIMEST, delle unità produttive in India e Ucraina e della filiale commerciale in Uzbekistan", si legge nella nota di CDP.Il Gruppo ha realizzato nel 2019 un fatturato died è presente nel territorio nazionale consituati tra Emilia, Umbria, Lombardia e Abruzzo e, all’estero, con altri 4 impianti, precisamente in India, Ucraina, USA e Bosnia. Ama vanta una ramificata rete internazionale, grazie alle 15 filiali, ai 7 punti vendita e ai 5 uffici di rappresentanza in 21 Paesi del mondo, ed impiega complessivamente 1.392 dipendenti."Ladel Gruppo AMA ha permesso di affrontare con successo gli impatti dell’emergenza Covid-19 e le risorse messe in campo da CDP consentiranno di supportare il Gruppo nell’implementazione delfinalizzato a promuoverne il rafforzamento in economie ad alto potenziale", ha spiegato Cassa Depositi e Prestiti.