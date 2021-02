Digital Value, nel 2020 ricavi in aumento del 21% a 442 milioni di euro

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata al mercato AIM e attiva nel mercato ICT come integratore di sistemi IT, ha chiuso il 2020 conpari a circa euro, inrispetto al 2019). La società, si legge in unanota, ha ottenuto questi risultati anche grazie al posizionamento strategico suiche hanno dato seguito ad un processo innovativo con consistenti piani di investimento pluriennali riguardanti le infrastrutture tecnologiche."Pur avendo vissuto un anno tra i più difficili della storia recente, le nostre aziende hanno dato dimostrazione di grande resilienza - ha commentatodi Digital Value - Grazie alla nostra capacità di essere sempre pronti ad affrontare le continue sfide che il mercato della tecnologia presenta e agli investimenti indirizzati ad attrarre elevate professionalità, questi risultati di significativa crescita battono le migliori previsioni del consensus".A Piazza Affari il titolo è in, portandosi a 43. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 42,1 e successiva a quota 41,2. Resistenza a 44,1.