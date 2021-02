Emergenza Covid, verso proroga divieto spostamento fra regioni

(Teleborsa) - Tutti concordi aalmeno, per evitare il diffondersi dei contagi e localizzare eventuali focolai che dovessero presentarsi. E' quanto emerso dalla, in vista della scadenza dell'ultimo Dpcm, valido sino al 15 febbraio prossimo.La proroga del blocco, sostenuta dal Ministro della Salutee dal Ministro per gli Affari regionaliè caldeggiata anche dalle Regioni.E' previsto quindi un, non ancora convocato, che potrebbe tenersi entro la fine della settimana, una volta sentito il parere del Premier incaricato Mario Draghi."L'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla", ha spiegato il Presidente, aggiungendo che al nuovo Governo sarà chiesto di "nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione". Fra questcon l'eventuale contingentamento degli ingressi.