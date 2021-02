Fondazione CDP e Save the Children insieme per dare un futuro a bambini e adolescenti

(Teleborsa) -lanciano un progettoper stimolare le loro. Il progetto battezzato #youthefuture aspira ad incentivale la loro partecipazione attiva nella società.L’iniziativa, avviata nell’ambito della partnership tra la Fondazione e l’Organizzazione internazionale,primarie e secondarie in: Ancona, Avellino, Chieti, Crotone, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Praia a Mare e Scalea (Cosenza), Roma e Velletri (Roma).Per lail progetto rappresenta un primo passo del programma per, che affliggono il Paese. Un modo per, la risorsa più preziosa del Paese.aspira invece ache colpiscono ancora troppi bambini e adolescenti nel nostro Paese, soprattutto nelle periferie più svantaggiate delle nostre città, e sono state acuite dalla pandemia. Oggi, un minore su otto (circa 850 mila giovani) non ha un pc o un tablet in casa e circa uno su cinque risiede nelle Regioni del Sud[. Una situazione che in questi mesi ha avuto gravi ripercussioni sulla possibilità di frequentare le lezioni da casa: durante il lockdown più di un ragazzo su dieci non è riuscito a studiare a distanza, mentre uno su cinque ha potuto farlo solo saltuariamente. Uno studente su quattro ha riscontrato problemi di connessione e più di un adolescente su tre tra i 14 e i 17 anni non ha alcuna competenza digitale nell’uso della rete e delle nuove tecnologie.Il progetto viene annunciato alla vigilia della, che si celebra il 13 febbraio, proprio perché utilizza questo strumento di comunicazione per coinvolgere i minori in azioni di partecipazione civica digitale, rendendoli così promotori dei propri diritti e migliorando l’accesso e l’uso consapevole delle nuove tecnologie. L'iniziativa comprendefocalizzati sui diritti di bambini e ragazzi,, realizzazione e conduzione die produzione diper coinvolgere i minori e raccontare il mondo con gli occhi dei ragazzi.#youthefuture coinvolge ancheal fine di favorire il benessere scolastico degli alunni, rafforzare le loro motivazioni allo studio e ridurre così il rischio di dispersione scolastica, attraverso la realizzazione die momenti di confronto,rivolti a presidi e insegnanti e azioni di sostegno alle famiglie. Il progettoprevede infine un piano dimesso in campo da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per coinvolgere i propri dipendenti in attività di tutoraggio rivolte agli studenti e workshop formativi sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e del digitale.