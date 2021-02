Generali Italia crea una nuova divisione Health & Welfare

(Teleborsa) -intende continuare a sviluppare i suoi business sul fronte salute e per questo ha creato una struttura dedicata, la divisione, per comprendere le componenti commerciali, tecniche e liquidative di questo settore. Dal primo marzo la struttura verrà affidata a, che ricoprirà il ruolo di Chief Health & Welfare Officer. Contestualmentesarà nominato amministratore delegato di, la società di servizi di Generali Italia dedicata a welfare integrato."Oggi più che mai la salute e il welfare sono fondamentali per le famiglie, per le imprese e per il Paese - ha dichiarato, Country Manager e CEO Generali Italia e Global Business Lines - Perai clienti ridisegniamo la nostra struttura organizzativa con l’obiettivo di continuare a innovare e semplificare evolvendo in questi ambiti prioritari per la vita delle persone".La struttura di Health & Welfare avrà ladi Generali Italia oltre al coordinamento a livello di Country (Generali Italia, Genertel, Alleanza Assicurazioni) delle attività del business salute e dei servizi relativi erogati tramite Generali Welion, che diventa il polo di riferimento Employee Benefit sui temi Salute e Benessere, e Protezione della Vita in generale.