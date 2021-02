Governo Draghi è nato: mix di politici e tecnici. Domani giuramento alle 12

(Teleborsa) - "Il Presidente della Repubblicaha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi il quale ha accettato l'incarico di formare il governo". Qualche minuto dopo le 19.30 ha preso la parola il segretario generale del Quirinale Ugoche ha anche comunicato che "il giuramento delil nuovo Governo avrà luogo alSubito dopo, come da prassi, è stato il Presidente del Consiglio incaricatoa parlare per comunicare la lista dei Ministri nella quale non mancanoin un mix trache bilancia la rappresentanza dellache sostiene l'esecutivo, dalconfermatocosì comeall'Interno eMinistero della Giustizia a, Ministro della Difesa confermato, alarriva, al MiSE, Ministro delle Politiche Agricolealla Transizione ecologica,alle Infrastrutture, Ministero del Lavoro adall'Istruzione, Ministro dell'UniversitàMinistro per la CulturaMinisteri senza portafoglio:alle Politiche giovanili;alle Pari Opportunità;al turismo;all’Innovazione tecnologica;Pubblica amministrazione;agli Affari regionali;al Sud;alle Disabilità.Sottosegretario alla presidenza del Consiglio.resta ai Rapporti con il Parlamento.Come da prassi istituzionale, dopo il passaggio al Quirinale il Premier incaricato incontrerà il P