Intesa, dal 16 febbraio dall'Area X tre appuntamenti in streaming con Mauro Berruto

(Teleborsa) - A partire dal 16 febbraio,, lo spazio dedicato daalla cultura della Protezione con sede a, ospiterà in Live Streaming, ex allenatore della Nazionale Italiana di pallavolo, narratore e autore di romanzi e opere teatrali.La location torinese, spiega in una nota la stessa Intesa Sanpaolo, sarà teatro di tre racconti – all'incontro del 16 febbraio seguiranno quelli del 9 e del 23 marzo – dal titolo “”, nei quali verrà raccontata l’importanza dei tre concetti chiave su cui si regge Area X: Esperienza - Protezione - Futuro. Gli eventi saranno trasmessi in diretta Live Streaming dal sito di Ansa alle ore 18.30 e disponibili anche sul sito dell'istituto di credito.