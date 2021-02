Opening Bell stonata per Wall Street

Disney

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia l'ultima seduta della settimana all'insegna della debolezza, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento poco mosso evidenziato dai future sugli indici a stelle e strisce.L'attenzione degli investitori resta concentrata sullache vede alcune big protagoniste anche oggi, comeche ha battuto le stime degli analisti.Sul, è atteso nel pomeriggio l'unico dato in agenda, ovvero la lettura preliminare dellada parte dell'Università del Michigan.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 31.405 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.913 punti. Poco sotto la parità il(-0,28%); senza direzione l'(-0,16%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,05%),(+0,96%),(+0,82%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,59%.Tentenna, che cede lo 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+8,23%),(+3,62%),(+2,40%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,27%.