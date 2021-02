Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 3.916 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Leggermente positivo il(+0,58%); senza direzione l'(+0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,53%),(-0,72%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,06%),(+2,08%),(+1,41%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,50%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.Al top tra i, si posizionano(+9,03%),(+7,46%),(+6,75%) e(+5,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,03%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,92%.In caduta libera, che affonda del 3,46%.