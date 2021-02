Andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia (+1,62%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 8.312,7 e sta trattando a 8.319,2, balzando dell'1,62% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 82 dopo un avvio a quota 81.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,06%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,01%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,76%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,27% sui valori precedenti.Buona performance per, che cresce dell'1,11%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,51% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,86%.