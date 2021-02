Il settore costruzioni a Milano viaggia molto alto (+1,60%)

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,60%, dopo la chiusura di ieri a quota 37.310,7.L'intanto guadagna l'1,22%, dopo un inizio di seduta a quota 453.Tra ledi Piazza Affari del comparto costruzioni, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,79%.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,84%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,06%.Effervescente, con un progresso del 2,37%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,88%.