Renault fornirà 320 nuovi veicoli elettrici a Iren per la sua flotta aziendale

Renault

Iren

(Teleborsa) -fornirà alla multiutility italiana, che saranno consegnati in più tranche entro l’inizio del 2023, per incrementare la flotta aziendale green del gruppo. Queste nuove auto sinella flotta, risultato di forniture già avviate precedentemente. Nell’arco di 2 anni diventeranno quindi 540 i veicoli Renault a disposizione di Iren.I 320 veicoli previsti dal contratto sarannoLa berlina compatta Renault ZOE è il cuore della gamma 100% elettrica Renault e l'auto elettrica più venduta nel 2020 sia in Europa che in Italia. Kangoo Z.E. è invece il veicolo commerciale elettrico più venduto in Europa e in Italia nel 2020, sintesi di praticità e funzionalità. Renault Italia si è aggiudicata la fornitura vincendo unaindetta da Iren a cui hanno partecipato alcuni fra i più importanti costruttori del panorama automobilistico.Questi veicoli saranno utilizzati dal personale Iren nello svolgimento delle quotidiane attività lavorative sui diversi territori., ovvero un terzo di tutti i mezzi a disposizione del gruppo al netto del settore Waste.