ESA apre bando per nuovi astronauti

(Teleborsa) - Dopo oltre un decennio,ha bandito un concorso per reclutare. La presentazione di questa opportunità, aperta ai cittadini europei in possesso dei requisiti richiesti per proporre la propria candidatura, è avvenuta nel corso di un programma di conferenze nelle principali lingue continentali, a cui hanno partecipato, tra gli altri,direttore generaleche gli succederà ildirettore del volo umano,responsabile del centro degli astronauti europei, e gli astronauti, contenuta nel bando di reclutamento di nuovi membri per il corpo astronautico ESA, è ilper selezionare un o una astronauta con determinate condizioni di disabilità fisica. Si tratta di una scelta di grande valore etico e professionale, che rafforza i programmi di inserimento delle persone con disabilità nei compiti e mansioni relative ad attività operative e di ricerca spaziali.sta lavorando con i partner internazionali e commerciali per i voli nello spazio al fine di valutare la possibilità di consentire agli astronauti che passeranno la selezione di partecipazioneL’ESA ha predisposto unper chi ha interesse a candidarsi, che offre una panoramica sul ruolo dell’astronauta dell'ESA, sui requisiti di selezione, sull'addestramento di astronauti e astronaute e sulle attività dell’ESA: https://www.esa.int/ YourWayToSpace . Entrambe le selezioni per i ruoli da astronauta e astronauta con disabilità fisiche saranno aperte dalL'ESA prenderà in considerazione solo le domande presentate sul sito web ESA Careers entro queste otto settimane. Successivamente, inizierà ilstrutturato in sei fasi, il cui completamento è previsto a ottobre 2022. Riunisce molte delle mie passioni: scienza e tecnologia, macchinari complessi, impegnativi ambienti di lavoro, team internazionali, preparazione fisica, risonanza pubblica. E, naturalmente, ogni tanto ti capita di fare un giro su un razzo per lavoro!", diceattuale astronauta dell'ESA, riguardo le possibilità che si prospettano.