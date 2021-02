Transizione "green", Confartigianato: serve una strategia che coinvolga anche le piccole imprese

(Teleborsa) - "Il 66% delle piccole imprese italiane sono da tempo impegnate in azioni ‘green’ finalizzate a ridurre l’impatto ambientale delle loro attività. Il Recovery Plan e il Ministero della Transizione ecologica rappresentano una grande opportunità per valorizzare questa propensione, rendendo i piccoli imprenditori protagonisti della ‘rivoluzione verde’". È quanto hanno sostenuto i rappresentanti diintervenuti oggi in audizione alla Commissione Ambiente della Camera sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.Per Confartigianato, "lasignifica soprattuttoper la quale sollecita lo stanziamento di maggiori risorse anche per finanziare meccanismi fiscali premianti per le imprese circolari che recuperano e riciclano i propri rifiuti, incentivi in euro/tonnellate per la produzione di materie prime secondarie, adeguamento e ampliamento della rete di impianti di recupero di materia e energia, accelerazione dell’attuazione dei regolamenti di End of Waste per filiere strategiche".Sul fronte delle, l'organizzazione italiana dell'artigianato e della micro e piccola impresa ha sostenuto la necessità di unache coinvolga piccole imprese e territori per realizzare numerosi impianti di piccole e medie dimensioni, ha chiesto ladegli oneri generali del sistema elettrico che pesano di più proprio sulle piccole imprese che consumano meno e lacollegata all’obbligo di prelevare una quota dei consumi da fonte rinnovabile.Tra le misure per favorire la, secondo Confartigianato va dato impulso all’dei trasporti su gomma-ferro-mare, sono necessari maggiori fondi per il rinnovo e l’ammodernamento del parco veicolare dell’autotrasporto merci e la diffusione dei. Inoltre, la Confederazione ha chiesto di rendere stabili gli incentivi per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici, la proroga a tutto il 2023 del, la valorizzazione degli appalti a km0, incentivi per collaborazione tra enti di ricerca pubblici e micro e piccole imprese e per favorire le reti di imprese impegnate in attività di economia circolare e di transizione ecologica.