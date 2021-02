Vodafone Business e Microsoft sostengono l'innovazione digitale di Riso Scotti

Vodafone

(Teleborsa) -, azienda alimentare Made in Italy,per garantire ladurante l’emergenza sanitaria, abilitando lo smart working per oltre 100 impiegati d’ufficio e supportando la comunicazione con gli stabilimenti produttivi in Italia e all’estero.Il Gruppo pavese è, grazie al percorso diavviato con la, alla quale si affida anche per la connettività, ed a, tramite la suitee l’hub per la comunicazione e la collaborazione, grazie al quale i dipendenti hanno potuto rimanere in contatto e proseguire le proprie attività quotidiane senza interruzioni, tenendo il passo con i ritmi della produzione che non ha mai rallentato.L’adozione delleindividuate da Vodafone Business, inoltre, ha permesso diche tradizionalmente venivano condotti di persona, con importanti benefici in termini di tempo, costi e impatto ambientale. Microsoft Teams, poi, è stata utilizzata per lae della forza vendite, nonché in sostituzione della maggior parte deie delle trasferte che avevano luogo quotidianamente in tutta Italia e negli oltre 80 Paesi del mondo in cui l’azienda esporta l’esperienza italiana del riso. La piattaforma ha anche consentito di completare lae interamente da remoto.: Riso Scotti, impegnata in un percorso virtuoso di economia circolare a zero sprechi, Vodafone, con l'alimentazione al 100% da fonti rinnovabili della sua rete e l'obiettivo zero emissioni al 2025, e Microsoft, impegnata a diventare carbon negative entro il 2030."La consulenza attiva di Vodafone Business e le tecnologie Microsoft ci hanno permesso di abilitare in tempo zero una nuova modalità di lavoro per oltre 100 dipendenti, consentendoci di rimanere operativi, seguire da remoto la nostra produzione – che non si è mai fermata neanche nelle fasi più dure della pandemia – e proseguire nel nostro percorso di crescita", ha commentato, Responsabile Sistemi Informativi di Riso Scotti, spiegando " abbiamo sperimentato nuove possibilità di interazione e collaborazione, che continueremo a utilizzare anche al termine dell’emergenza sanitaria, a supporto di uno Smart Working 4.0 come soluzione più efficiente, produttiva ed equilibrata per il futuro"."Le imprese che utilizzano la tecnologia per cambiare i propri modelli di business e che investono in un percorso di trasformazione digitale si stanno dimostrando più resilienti", afferm, Head of SOHO and SME Marketing di Vodafone Business, ricordando che "la missione di Vodafone Business è di semplificare l’accesso alla trasformazione digitale delle imprese, ascoltando le esigenze specifiche dei clienti e offrendo loro le soluzioni più innovative sul mercato grazie all’ecosistema di partnership nazionali e internazionali che ha costruito"."Siamo orgogliosi di aver aiutato, con le nostre tecnologie, una realtà storica del Made-in-Italy come Riso Scotti a restare al fianco dei consumatori anche durante il lockdown, quando i prodotti agroalimentari hanno giocato un ruolo ancora più centrale sulle nostre tavole e nelle nostre case", a dichiarato, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia, sottolineando che "la pandemia ha confermato l’importanza della digitalizzazione, e in particolar modo del Cloud Computing e dell’Intelligenza Artificiale, a supporto della continuità del business e della competitività delle aziende".