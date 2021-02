Agenzia Entrate: SPID, CIE e CNS per accedere a servizi online

(Teleborsa) -In linea con quanto previsto dal Decreto Semplificazione, a partire dal primo marzo saranno queste leche i cittadini potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.dunque, allecioè quelle proprie dell'Agenzia. Quelle già in uso verranno progressivamente dismesse nei prossimi mesi.Perno della novità è loilche si ottiene rivolgendosi ad uno dei 9 gestori di identità digitale presenti sul sito dedicato e seguendo gli step dalle varie procedure ai fini dell'identificazione. Negli ultimi mesi il suo rilascio è praticamente triplicato passando dai quasi 6 milioni del gennaio 2020 agli attuali quasiLa CIE - rilasciata dal Comune di residenza - è la nuova Carta di identità elettronica, che permette anche in questo caso al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo, sia Pubbliche amministrazioni che soggetti privati. Infine, la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, che consente di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, come