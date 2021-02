Appuntamenti e scadenze del 17 febbraio 2021

Banca Farmafactoring

Covivio

Edison R

Jack In The Box

Pan American Silver

Poste Italiane

(Teleborsa) -Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàG20 - Primo "Employment Working Group Meeting" in videoconferenzaFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaG20 - Secondo "International Financial Architecture Working Group Meeting" in videoconferenzaABI - Comitato esecutivo AbiBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria