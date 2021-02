Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

immobiliare

beni industriali

tecnologia

beni per la casa

ENI

Mediobanca

Saipem

Nexi

Amplifon

Unipol

Piaggio

GVS

Mutuionline

Saras

MARR

Zignago Vetro

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,59%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.776 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 60,17 dollari per barile.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +95 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,58%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,36%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,12%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 25.267 punti, in calo dell'1,09%.In rosso il(-1,31%); con analoga direzione, pessimo il(-1,64%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,80%) e(+0,59%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,13%),(-2,07%) e(-1,73%).di Piazza Affari, composta, che cresce di un modesto +0,93%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,68%.Affonda, con un ribasso del 4,37%.Crolla, con una flessione del 3,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,77%.del FTSE MidCap,(+2,08%),(+1,45%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,10%.In caduta libera, che affonda del 3,02%.