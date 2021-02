Pesante il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-1,27%), in forte calo Gequity

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dalIlha chiuso a 103.794,2, in discesa di 1.335,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 498, dopo aver avviato la seduta a 507.Tra i titoli del, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,40%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,38%.Tra leitaliane, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,02% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,68%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un -2,05%.Tra ledi Milano, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -5,3%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,70%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,06%.