S&P Global, lanciato portale con punteggi ESG di oltre 9.000 aziende

(Teleborsa) -, il maggior provider mondiale di rating e analisi nei mercati globali, ha pubblicato online, in un portale dedicato e accessibile da chiunque, i, che rappresentano il. Gli indicatori, chiamati S&P Global ESG Scores, sono il principale fattore su cui si basa la selezione delle aziende incluse negli indici di sostenibilità di Dow Jones.La società ha pubblicato questi indicatori "sulla base dellanel profilo ESG delle aziende" e con l'obiettivo di "aumentare il dialogo su questi aspetti". I punteggi S&P Global ESG disponibili al pubblico sono score basati su performance che vanno da 0 a 100 e includono i punteggi relativi ai criteri "E", "S" e "G", confronti tra peer, cambiamenti storici e dati sui criteri ESG rilevanti per ogni settore."Grazie alla crescita dell’interesse per l’ESG, gli standard di reporting si stanno evolvendo e gli operatori di mercato in ogni settore stanno cercando di misurare e gestire i rischi e le opportunità legate a questi fattori - ha affermato, responsabile ESG di S&P Global e presidente di S&P Global Market Intelligence - S&P Global, che è uno dei provider di dati e analisi più affidabili al mondo, conferma il suosulle performance ESG".