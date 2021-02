Wall Street chiude a due velocità, preoccupa crescita inflazione

Dow Jones

Liberty Global

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso le contrattazioni a due velocità, pur testando nuovi record storici. A tenere a freno il mercato il dibattito sulla crescita dell'inflazione, che ha fatto impennare i rendimenti dei Treasury decennali, in vista di future strette della Fed. Ilche sale dello 0,20% a 31.523 punti, mentre resta piatto l', con chiusura su 3.933 punti. In frazionale calo il(-0,25%); senza direzione l'(-0,05%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,26%),(+1,77%) e(+0,42%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,14%),(-1,02%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,93%),(+2,85%),(+2,42%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,67%),(+4,40%),(+4,22%) e(+3,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.In caduta libera, che affonda del 3,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,12 punti percentuali.Seduta drammatica per, ch