Borse europee in rosso. Spread in rialzo

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, con Piazza Affari che è una delle peggiori. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso, soprattutto del Nasdaq, a causa dei dati negativi del mercato del lavoro L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.775,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (+0,05%) si attesta su 61,17 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +98 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,64%.è stabile, riportando un moderato -0,16%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,11%) e si attesta su 22.922 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 24.973 punti.Depresso il(-1,61%); come pure, in netto peggioramento il(-1,89%).Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-3,77%),(-2,19%) e(-2,04%).di Milano, troviamo(+1,18%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -3,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,56%.In caduta libera, che affonda del 2,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,75%),(+1,42%),(+0,96%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -6,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,76 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,28%.Sensibili perdite per, in calo del 3,82%.