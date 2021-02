CIG e Fondi di solidarietà, Inps: "Oltre 4,2 miliardi di ore autorizzate per emergenza sanitaria"

(Teleborsa) - A causa dell'dal 1 aprile aprile 2020 al 31 gennaio 2021 sono state autorizzate. Nel mese dilecon un decremento del 34,1% rispetto alle ore autorizzate a dicembre 2020. Le autorizzazioni si riferiscono: a 28.578 aziende per la Cig ordinaria con un numero di ore pari a 56,5 milioni; a 33.064 aziende per l'assegno ordinario con 85,1 milioni di ore; e a 92.117 aziende per la CIG in deroga con 48,2 milioni di ore. QuestiRiguardo alla, – fa sapere l'Inps – i settori che nel primo mese dell'anno hanno assorbito il maggior numero di ore autorizzate sono: fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici, con 10,3 milioni di ore; metallurgico, con 7,6 milioni di ore; industrie tessili e abbigliamento, con 7,4 milioni di ore; seguono i settori costruzioni, con 6,4 milioni di ore; e fabbricazione di autoveicoli, rimorchi semirimorchi e mezzi di trasporto, con 4,6 milioni di ore. Questi cinque settori in termini di ore autorizzate assorbono il 64% delle autorizzazioni del mese di gennaio.Per lail settore con il maggior numero di ore autorizzate è il commercio con 22,2 milioni di ore, seguono alberghi e ristoranti con 14,4 milioni di ore; e attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, con 4,0 milioni di ore. Questi tre settori assorbono l'84% delle ore autorizzate a gennaio per le integrazioni salariali in deroga.Nel gennaio 2021 i settori che hanno avuto più ore autorizzate neisono: alberghi e ristoranti, con 35,3 milioni di ore; attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, con 15,1 milioni di ore; commercio, con 13,5 milioni di ore.Sul fronte regionale laha avuto, nel mese di gennaio 2021, il maggior numero di ore autorizzate dicon 8,9 milioni di ore, seguita darispettivamente con 7,8 e 6,3 milioni di ore.Anche per quanto concerne lala, in gennaio, ha avuto il maggior numero di ore autorizzate: 11,9 milioni di ore, seguita dacon 6,8 milioni di ore econ 4,8 milioni di ore.Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano sempre in Lombardia (18,4 milioni di ore), Lazio (10,5 milioni), Veneto (8,9 milioni), Piemonte (6,6 milioni).