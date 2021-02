ex Ilva, ArcelorMittal deposita ricorso al Consiglio di Stato

ArcelorMittal

(Teleborsa) -non ci sta e propone un nuovodello stabilimento. La multinazionale indiana ha infatti annunciato il deposito del ricorso al Consiglio di Stato,, che intimava laIl 13 febbraio scorso, il Tribunale amministrativo di Lecce, dando 60 giorni di tempo per lo spegnimento dell'area a caldo, aveva rigettato i ricorsi presentati da ArcelorMittal e dai commissari straordinari dell'ex Ilva, controrisalente al 27 febbraio 2020, che imponeva alla proprietà di individuaredello stabilimento, adducendo undei cittadini.Grande preoccupazione è stata espressa da, secondo cui questo atto rischia die creare un grave danno per l'intera filiera siderurgica italiana.Continuano ad agitarsi iper le sorti dei 5mila lavoratori dello stabilimento pugliese, denunciando lo scoppio di unae la trasformazione di Taranto in "una seconda Bagnoli". La questione sarà discussaanche con il neo Ministro dello Sviluppo economico, che ha convocato unFrattanto, i Commissari straordinari dell'ex Ilva hanno annunciato l'erogazione di unper il mese di febbraio, aidello stabilimento di Taranto che ne faranno richiesta. Una decisione che "si auspica possa servire a contribuire ad attenuare il disagio economico dei lavoratori che, stante l'assenza delle specifiche norme di legge, non hanno potuto percepire la consueta indennità integrativa".