Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,75%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.898 punti, ritracciando dello 0,84%. In rosso il(-1,04%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,94%).A pesare sono le, ma anche l'aumento delle richieste dinegli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un calo.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,01%),(-1,14%) e(-1,08%).Tra i(+1,06%),(+0,69%),(+0,58%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,22%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,31%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,77%),(+2,72%),(+2,42%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,01%.In caduta libera, che affonda del 3,55%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,91 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,65%.