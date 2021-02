Italiaonline, accordo con Tiscali per concessione in esclusiva vendita spazi pubblicitari

(Teleborsa) - Laha siglato unstorico portale del panorama web italiano, grazie al quale iOL Advertising diventa lae dei progetti speciali.– spiegano Italiaonline e Tiscali in una nota congiunta – è affidata la concessione della vendita degli spazi pubblicitari sul sito Tiscali.it nei riguardi di clienti, centri media e piattaforme di programmatic advertising.? I formati pianificabili sono tutti quelli offerti da iOL Advertising. In particolare, saranno erogati formati display, video, mobile e formati custom come Login Mail e Skin. L'accordo include anche i progetti speciali, inclusi quelli di branded content."Questo accordo – commenta– ci consentirà di sviluppare importanti sinergie in termini di soluzioni innovative e opportunità di mercato, consolidando le audience di due gruppi che hanno fatto la storia di internet in Italia e che condividono la stessa passione per l’innovazione"."Quello con Tiscali – afferma– è un sodalizio che ha le sue radici nella nostra comune passione per il web e può a buon diritto scrivere un nuovo capitolo del digital advertising in Italia. La visione comune è quella di creare un ecosistema di portali e di piattaforme mail 100% Made in Italy, in grado di sviluppare soluzioni uniche di profilazione, grazie al più grande patrimonio di dati di prima parte del nostro paese".– sottolinea la nota – ha un'audience media mensile di 12 milioni di unique browsers (oltre il 50% dei quali da mobile) e 200 milioni di pageviews. La testata giornalistica pubblica in media 250 articoli e contenuti multimediali ogni giorno e la Tiscali Mail conta 1,4 milioni di utilizzatori che fruiscono della propria casella di posta gratuita su web, app e client.