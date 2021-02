Perseverance pronto allo sbarco su Marte

(Teleborsa) - Dopo quasi sette mesi di viaggio, la missioneè arrivata al momento cruciale: la discesa nell’atmosfera delper consentire diin superficie il. Sette minuti che sono sempre i più delicati per portare a termine l’ammartaggio. A partire dalledel 18 febbraio, quando il centro controllo di missione alha previsto gli ultimi controlli dei sistemi di bordo, per poi dare inizio alla discesa di Perseverance, protetto dallo scudo termico, il cui distacco avviene dopo l’apertura del paracadute.Alle, in prossimità della superficie, assistito dal radar di bordo, ile adagiato delicatamente. Il segnale di manovra riuscita impiega 11 minuti per essere ricevuto sulla Terra. Sarà il primo atto del programma pluriennale. Oltre a scandagliare il sottosuolo alla ricerca di eventuali, Perseverance è attrezzato per raccoglieremarziane, conservati in contenitori sigillati che nei prossimi anni saranno riportati sulla terra da un altro rover.Perseverance porta in grembo anche il, il primo drone marziano, costruito in fibra di carbonio e adatto a volare nella rarefatta atmosfera marziana, fino a un’altezza di cinque metri, con due coppie di pale funzionanti con due rotori coassiali controrotanti a ben 2.400 giri al minuto.