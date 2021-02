Rialzo controllato per l'indice delle società High Tech italiane (+0,64%), slancio per It Way

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

It Way

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 130.693,7, in recupero dello 0,64%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,68% a 800.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,78%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,20%.