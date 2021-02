SEAL Awards 2020, Snam tra le 50 aziende più sostenibili al mondo

Snam

(Teleborsa) -è tra le cinquanta imprese più sostenibili al mondo secondo ivolti a premiare le imprese più trasparenti e maggiormente orientate a pratiche sostenibili a livello globale.Nel dettaglio – fa sapere Snam in una nota – la società è stata premiata nella, che aggrega due valutazioni di sostenibilità di livello globale: la A-List del CDP (ex Carbon Disclosure Project) e il Corporate Sustainability Assessment (CSA, ora incluso in S&P Global ESG). Quest'anno, in particolare, Snam è stata inserita nella lista "A" di CDP delle aziende più impegnate nella lotta al cambiamento climatico."Il risultato – commenta la società – riconosce l'impegno di Snam nelle), centrali nelIn tema ambientale, Snam prevede di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, tra le prime aziende del proprio settore. La società ha inoltre elaborato e pubblicato una scorecard ESG su 13 aree con 22 obiettivi materiali e quantitativi al 2023 per rendicontare le proprie performance a beneficio degli stakeholder".