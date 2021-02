Tokyo resta al palo. Giù le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta negativa per la borsa di Tokyo in scia ai ribassi messi a segno dai listini cinesi che hanno riaperto i battenti dopo il lungo periodo di festività, dovuto alle celebrazioni del Capodanno lunare.Si ferma poco sotto la parità l'indice giapponeseche si attesta a 30.292 punti, mentre, al contrario, profondo rosso per l', in netto calo dell'1,58%.Giù anche(-1,33%); sulla stessa tendenza, in discesa(-1,25%).Leggermente negativo(-0,48%); sui livelli della vigilia(-0,05%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari allo 0,09%, mentre il rendimento delscambia al 3,29%.