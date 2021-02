Wall Street chiude contrastata in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude a due velocità la borsa di New York, iIn attesa delle minute Fed in arrivo in serata, Imostra un rialzo dello 0,29%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 3.931 punti.Leggermente negativo il(-0,54%); sulla parità l'(+0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,45%),(+0,65%) e(+0,48%). Il settore, con il suo -1,03%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+5,23%),(+3,07%),(+2,12%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Al top tra i, si posizionano(+5,13%),(+4,24%),(+3,10%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,04%.In caduta libera, che affonda del 4,55%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 765K unità; preced. 793K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1%; preced. 0,9%)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 26,5 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,49 Mln barili; preced. -6,64 Mln barili)15:45: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 58,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 59,2 punti).