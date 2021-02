Aedes SIIQ, dal 22 febbraio aumento di capitale per 43 milioni

(Teleborsa) -, società di investimento immobiliare quotata a Piazza Affari, promuoverà undal 22 febbraio. Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari della società. L’offerta è costituita da massime 228.121.590 azioni, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di 43.343.102,10 euro.L’emissione delle azioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione di Aedes SIIQ con delibera del 15 febbraio 2021. Le azioni sono offerte in sottoscrizione ad un, da imputarsi quanto a 0,04 euro a capitale sociale e quanto a 0,15 euro a sovrapprezzo, come determinato dal CdA nella stessa data.Le azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie della società, sulla base del rapporto di opzione di 46 azioni ogni 7 azioni ordinarie possedute. Ildell’offerta decorre dal 22 febbraio all’11 marzo, estremi inclusi, mentre i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 22 febbraio al 5 marzo, estremi inclusi.