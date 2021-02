Air Cote d'Ivoire ha ricevuto il primo Airbus A320neo

(Teleborsa) -ha ricevuto il primo, diventando la prima compagnia aerea dell’Africa occidentale a impiegare questo modello, configurato con 16 poltrone in Business e 132 poltrone in Economy Class, che porta a dieci il numero di aeromobili Airbus in flotta.L’A320neo sarà impiegato sul network regionale di Air Cote d'Ivoire per i collegamenti con Senegal, Gabon e Camerun. In programma anche l’impiego per voli verso il Sudafrica. Grazie alla, il primo A320neo di Air Cote d’Ivoire è decollato da Tolosa trasportando una tonnellata di aiuti umanitari tra cui attrezzature mediche e giocattoli, presi in consegna dalle ONG di Abidjan, sostenendo così il settore dell’istruzione e della salute nel paese.