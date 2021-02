Covid, Commissione UE approva modifiche aiuti di Stato per imprese Sud Italia

(Teleborsa) - Il regime deglia sostegno dellemesso in campo dell'Italia è "necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". È quanto ha deciso oggi la Commissione europea, che ha approvato laitaliano a sostegno delle imprese dell'Italia meridionale colpite dalla pandemia.La scorsa settimana l'Italia aveva notificato alla Commissione una serie di modifiche. Innanzitutto ladel regime fino al 31 dicembre 2021, poi l'aumento del bilancio totale stimato del regime, che stanzia 4,8 miliardi di euro per il 2021 (1,5 miliardi di euro per il 2020) e l'per i beneficiari, escludendo altre categorie (tra cui entità trasformate in società per azioni a seguito di privatizzazioni, organizzazioni senza scopo di lucro ed enti ecclesiastici).L'Italia ha inoltre notificato l'per impresa, fino a 270 mila euro per ogni impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza erano 120 mila euro) e a 1,8 milioni di euro per ciascuna impresa negli altri settori ammissibili (in precedenza erano 800 mila euro). Come il regime originario, la misura modificata prevede laper i datori di lavoro privati che operano nel Sud Italia.Nei giorni scorsi c'erano stateda parte di aziende che aspettavano il via libera per accedere alle misure, tanto che l'aveva diffuso una nota in cui assicurava che, non appena ricevuto il nullaosta ministeriale, dopo l’assenso di Bruxelles, verrà attivata "la possibilità per le aziende di accedere alla cosiddetta decontribuzione Sud". I destinatari dell’agevolazione sono i dipendenti delle regioni Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.