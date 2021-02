Ex Ilva, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di ArcerolMittal

(Teleborsa) - Ilha respinto la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal contro la sentenza del Tar Puglia che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento dientro 60 giorni. I giudici hanno fissato la camera di consiglio dell'per l'esame della domanda cautelare nella ordinaria sede collegiale e l'udienza pubblica delper la definizione del secondo grado del giudizio.Secondo il presidente di sezione Luigi Maruotti, infatti, "non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l'appellante si produrrebbe uno specifico, prima della data dell'11 marzo 2021". Il giudice ha ritenuto quindi che la trattazione spetti all'organo collegiale "nel rispetto del principio del contraddittorio".