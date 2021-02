Governo Draghi: da Recovery a piano vaccini, le prime mosse

(Teleborsa) - Si è concluso ieri,al nuovo Esecutivo guidato, poco dopo le 22 quando è arrivato il via libera della Camera con 535 sì , 56 contrari e 5 astenuti. Il giorno prima era toccato al Senato conmaggioranza decisamente ampia, ma non record come era accaduto al Governo Monti nel 2011.Inizia, dunque,chiamata nel difficile compito di traghettare il Paese fuori dalla, missione che va di pari passo con la necessità di avviare riforme ormai improcrastinabili, daNella sua replica dinanzi alla Camera per il voto di fiducia, Draghi ha parlato di un percorso ideale didella necessità di riformare la giustizia, per adeguarla agli standard del resto d'Europa, e di alcuni, particolarmente colpiti dalla crisi pandemica,"Spero condividiate questoche confido ispiri lo sforzo comune verso il superamento di questa emergenza sanitaria e della crisi economica e che, certamente, caratterizzerà nelle mie ambizioni l'azione di questo governo", ha detto il Premier.Si parte subito con il botto, dal. "Il precedente governo ha già svoltosul Programma di ripresa e resilienza", ha detto Draghi nel suo intervento. Tradotto: non si partirà da zero nella scrittura del piano atteso dalla UE. Non è escluso che il nuovo governo potrebbe decidere di non chiedere tutti iper il nostro Paese privilegiando, quantomeno in prima battuta, gli oltreSciolto anche il nodo sulla governance che sarò affidata al"con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore".Prende forma, intanto, il nuovo piano vaccini dopo le indicazioni che il premier Mario Draghi ha dato in Senato, ribadendo che l'immunizzazione di massa degli italiani è laper il governo del Paese perchè la ripresa economica passa dalla messa in sicurezza della popolazione.dedicato alle somministrazioni, con l'obiettivo di