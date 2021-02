Governo Draghi, Sassoli: "Italia prosegue e conferma scelta europeista"

(Teleborsa) - ConPresidente del Consiglio l'Italiaaprendo così una nuova fase. Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo,in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale sottolinea chedi un ordine legittimo accettato da tutti nella consapevolezza che le soluzioni si trovano all'interno di questo sistema, non"L- prosegue -. E lo fa con l'autorevolezza del presidente Draghi. E' bene che il nuovo governo sia arrivato, perchè l'Italia non poteva permettersi di aggiungere un. C'era bisogno di fermarsi, consentire ai partiti di avviare una seria riflessione su se stessi e nello stesso tempo garantire alSassoli spiega che "non avevamo bisogno della crisi del Governo Conte, ma per come è stata risolta dobbiamo essere grati al Presidente Mattarella.alla fine della legislatura con una ripresa di autorevolezza del sistema politico e con un rinnovamento dei partiti".aggiunge il Presidente del PE - nessuno deve rinunciare ai propri valori, se il nuovo governo porterà il sistema politico a un riconoscimento pieno dell'importanza della cornice europea, ciò significherà aver fatto un buon lavoro". Ma avvisa Sassoli:e serve che i Parlamenti nazionali si affrettino a ratificare l'aumento delle risorse proprie necessarie a garantireper finanziare il