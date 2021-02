Lavoro, Legacoop: più della metà delle imprese è pessimista sul futuro

(Teleborsa) - Più di un'azienda italiana su dieci (12%) prevede di ridurre i dipendenti, il 5% pensa invece alla chiusura. Sono alcuni dei risultati emersi da un sondaggio condotto nell'ambito dell', ideato e realizzato dall'AreaStudi dell'associazione insieme con il partner di ricerca. Tra le maggiori difficoltà indicate dalle imprese nell'affrontare le conseguenze economiche della pandemia ci sono il trovare(22%), il peso deie dall'aumento deidi produzione o del lavoro (entrambi al 14%) e l'operatività nel rispetto delle regole per la prevenzione del contagio da(13%).Quanto alle prospettive per ila breve termine, più della metà (53% ma con punte del 69% al Nord Est e al Centro Nord) pensa che la situazione della propria attività resterào peggiorerà. Un terzo del campione (con una punta del 50% nelle imprese con più di 50 dipendenti) invece nutre aspettative di segno opposto, prevedendo una(anche se resta minoritaria la quota di chi ha fiducia in un possibile miglioramento, il 15%).In termini, se il 66% ritiene che manterrà invariato il numero dei dipendenti, solo la metà di quelle che prevede di ridurlo pensa invece che amplierà la sua squadra (6%). "L'impatto della pandemia sul sistema produttivo è stato fortemente differenziato e il proseguire dell'incertezza sanitaria – ha commenta, Presidente di Legacoop – di certo non aiuta: si spiega così il pessimismo sull'immediato futuro di oltre la metà degli imprenditori, con un picco nelle zone più produttive del paese, le più colpite dai lockdown". Lusetti invita a guardare al lato positivo "per progettare la". "Non solo i numeri, ma pure le opinioni ci confermano che sotto la cenere cova la brace, e le imprese italiane stanno resistendo pronte alla reazione, non appena sia possibile. Occorre sostenerle in questo momento difficile, e prevedere che i piani in fase di elaborazione valorizzino il pluralismo e la varietà dellee la loro capacità di adattarsi, innovare e intravedere il futuro", ha aggiunto.Il sondaggio, infine, ha presentato un focus sullocon una comparazione sul ricorso a questa tipologia di prestazione lavorativa nel 2020 rispetto al 2019 e le previsioni per il 2021 rispetto al 2020: "Nel 2020, il 38% dichiara di averlo aumentato rispetto al 2019 (il 67% nelle imprese con oltre 50 dipendenti), il 53% di averlo mantenuto invariato (il 58% per gli under 30) e il 9% di averlo diminuito. Riguardo alle previsioni per il 2021 rispetto al 2020, il 13% pensa di aumentare il ricorso allo smart working (18% nel Nord Ovest), il 73% di lasciarlo invariato (92% nel Nord Est) e il 14% di diminuirlo (il 22% nel Centro Sud)".